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Esed rejimi, Doğu Guta'da sivilleri öldürmeye devam ediyor !

Esaj rejimi sivil halkı katletmeye devam ediyor. Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'ya 29 Aralık'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 53'ü çocuk, 216 sivil in hayatını kaybettiği öğrenildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:06
Esed rejimi, Doğu Guta'da sivilleri öldürmeye devam ediyor !

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri tarafından yapılan açıklmada , 29 Aralık'tan bu yana yaptığı hava ve kara saldırılarında, 53'ü çocuk 216 sivilin öldüğü bildirildi.Esaj rejimi sivil halkı katletmeye devam ediyor. Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'ya 29 Aralık'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 53'ü çocuk, 216 sivil in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan açıklamalar sonrasında başkent Şam'da abluka altındaki Doğu Guta bölgesine, son 27 günde düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında, 53'ü çocuk, 35'i kadın 216 sivil hayatını kaybettiği öğrenildi. Doğu Guta'nın Beyt Sava, Merc, Arbin ve Kefer Batna bölgeleri, bugün rejimin topçu ve roket saldırılarına maruz kaldı.

Sivil savunma ekipleri geçen yıl Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğü belirtilmişti.

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