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Esad Rejimi yanlışlıkla kendi vurdu ! Onlarca ölü var ...

Son dakika gelen bilgilere göre Beşşar Esad'a ait rejim güçlerinin yanlışlıkla kendini vurduğu öğrenildi. Deyrizor kentinde kendine ait yeri bombalaması sonucu en az 15 sivilin öldüğü açıklandı.

24 Ekim 2017 Salı 12:02
Esad Rejimi yanlışlıkla kendi vurdu ! Onlarca ölü var ...

Son dakika gelen bilgilere göre Beşşar Esad'ın rejim güçlerinin yanlışlıkla kendi bölgesinin vurduğu öğrenildi.Esad rejim güçlerinin Deyrizor kentinin merkezinde kendi kontrolünde olan bölgeyi yanlışlıkla bombalaması sonucu yüzlerce yaralının olduğu ve en az 15 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esaj Rejimi'ne ait savaş uçağı dün gece geç saatlerde Deyrizor'da kendi bölgesinde bulunan el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.Yapılan hava saldırısı sonucu yüzlerce kişi yaralanırken en az 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Irak sınırındaki Deyrizor'un bir bölümü halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

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