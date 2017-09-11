Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!

Belden aşağısı felçli 14 yaşındaki Fransız kız, fareler tarafından saldırıya uğradığı sırada uyuyordu. Bir sağlık uzmanının yaptığı açıklama göre, farelerin saldırdığı kızın yüzünde 45 kadar, ellerinde ve ayaklarında ise 150 kadar yara oluşmuş. Talihsiz kızın babası, ihmali yüzünden ev sahibine dava açtı. Çıkan haberlere göre evin yakınlarındaki çöp tenekeleri taşmış durumdaydı. Fareler çöp tenekeleri yüzünden o bölgeye gelmiş olabilir.



Baba, engelli kızı Samantha’yı kanlar içinde yatağında bulduğunu belirtti. Yatmaya giderlerken her şeyin normal olduğunu, kendisinin üst katta yattığını söyledi. Courrier-Picard gazetesine konuşan baba “Kızımın kulaklarından kan geliyordu. Aklıma ilk gelen şey beyin kanamasıydı. Bazı parmaklarının uçları koparılmıştı, cerrahlar bir şey yapamadı.” dedi.



Nadir görülen bir durum



Aile o evden alınıp başka bir eve yerleştirildi. Polis ise saldırıyı inceliyor. Hastane, kuduz dahil muhtemel enfeksiyonları tespit edebilmek için Samantha’yı kontrol altında tutuyor. Şimdiye kadar yapılan testlerle kuduz olmadığı anlaşıldı. Aç fareler zaman zaman cesetleri yese de farelerin insanlara bu şekilde saldırması nadir görülen bir durum.