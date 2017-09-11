Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
146.014
DOLAR
3.4038
STERLİN
4.4866
EURO
4.0775
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis...
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2 yıl geçerli
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2...
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
45 kişilik otobüsün içinden 121...
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Son Dakika
İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!

Fransa'da yaşanan bu korkunç olayda talihsiz kızın yüzünde , ellerinde ve ayaklarında yaralar oluştu.Belden aşağısı felçli 14 yaşındaki kız çocuğu fareler tarafından saldırıya uğradığı sırada uyuyordu.Gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:54
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!

Belden aşağısı felçli 14 yaşındaki Fransız kız, fareler tarafından saldırıya uğradığı sırada uyuyordu. Bir sağlık uzmanının yaptığı açıklama göre, farelerin saldırdığı kızın yüzünde 45 kadar, ellerinde ve ayaklarında ise 150 kadar yara oluşmuş. Talihsiz kızın babası, ihmali yüzünden ev sahibine dava açtı. Çıkan haberlere göre evin yakınlarındaki çöp tenekeleri taşmış durumdaydı. Fareler çöp tenekeleri yüzünden o bölgeye gelmiş olabilir.
 
Baba, engelli kızı Samantha’yı kanlar içinde yatağında bulduğunu belirtti. Yatmaya giderlerken her şeyin normal olduğunu, kendisinin üst katta yattığını söyledi. Courrier-Picard gazetesine konuşan baba “Kızımın kulaklarından kan geliyordu. Aklıma ilk gelen şey beyin kanamasıydı. Bazı parmaklarının uçları koparılmıştı, cerrahlar bir şey yapamadı.” dedi.
 
Nadir görülen bir durum
 
Aile o evden alınıp başka bir eve yerleştirildi. Polis ise saldırıyı inceliyor. Hastane, kuduz dahil muhtemel enfeksiyonları tespit edebilmek için Samantha’yı kontrol altında tutuyor. Şimdiye kadar yapılan testlerle kuduz olmadığı anlaşıldı. Aç fareler zaman zaman cesetleri yese de farelerin insanlara bu şekilde saldırması nadir görülen bir durum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
İtalya'da şiddetli yağış ve heyelan can aldı 6 kişi öldü 2 kişi de kayboldu !
İtalya'da şiddetli yağış ve heyelan can aldı 6 kişi öldü 2 kişi de kayboldu !
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim