Endonezya'da bir pedofili çetesi çöktü: 'Annelerin Gücü'

Tün dünyayı ilgilendiren bir sorun olan çocuk istismarı... Endonezya'da internette faaliyet gösteren bir pedofili çetesi, bir annenin sayesinde büyük bozguna uğradı. BBC'den Christine Franciska'nın özel haberine göre, çocuklarının özel anlarını Facebook'da paylaşan anne, bir pedofili çetesine ait paylaşımı görünce susup oturmak yerine harekete geçti.

'Grupta binlerce üye vardı'



Risrona Simorangkir, yedi yaşındaki kızı ve oğlan bebeğinin fotoğraflarını doğdukları ilk günden bu yana Facebook'ta paylaşıyor. Mart ayında internette çocuk istismarı fotoğrafları paylaşan bir Facebook grubuna dair blog yazısı bulduğunda şok olmuş. "Grupta binlerce üye vardı. Fotoğraflar, videolar paylaşıyorlar. Bazıları görüntüleri kendilerinin çektiğini bile söylüyordu. Akrabalarının ve komşularının çocukları olduğunu söylüyorlardı" diyor.

Grubun içine sızmışlar



Gruptaki pedofiller, kurbanları için bir de takma ad kullanıyor: Loli - lolipopun kısaltılmış hali. 29 yaşındaki Risrona Simorangkir, ilk iş olarak yakın arkadaşlarını uyarmış. Ardındansa cesur Endonezyalı anneler bu gizli pedofil gruba sızarak daha fazla bilgi edinmeye karar vermiş. Simorangkir, "İnternette çocuk bakımı, yaşam gibi konuları konuştuğumuz bir anneler grubumuz var. Blog yazısını o grupta paylaştım. Sonra da pedofil çetesine sızma kararı aldık. Amacımız kanıtlar ele geçirmekti" diyor.

'O kadar korkunçtu ki, sadece 4 saat dayanabildim'



Simorangkir ilk deneyimini şöyle anlatıyor:

"Gruba sadece dört saatliğine üye oldum. Daha fazlasına dayanamadım. İçerik öyle korkunçtu ki anlatamam. Bu paylaşımları yapanlar insan olamaz. Bir çocuğa nasıl yaklaşıp 'baştan çıkarabileceklerini' konuşuyorlar. Cinsel ilişkiye nasıl ikna edebileceklerini tartışıyorlar. Ardından da çocukların ailelerine olup biteni anlatmaması için nasıl bir yol izleyebileceklerini konuşuyorlar. Çocukların kanama yaşamadan nasıl cinsel ilişkiye sokulabileceğini bile yazıyorlar. Bir tanesi yeğenine uyguladığı istismarı anlatıyordu. Tüyler ürperticiydi."

İhbar sonucu Facebook grubu kapatmış

Risrona Simorangkir'in arkadaşı Michelle Lestari, ekran görüntülerini kaydetmeye başlamış. Üye profilleri, grubun yöneticileri ve telefon numaralarının hepsini bulup kaydetmiş. Diğer çocuk bakımıyla ilgili Facebook gruplarının da bu gizli pedofili grubunu Facebook'a şikayet ettiğini anlatan Lestari, ihbarların soncunda Facebook'un grubu kapattığını söylüyor. BBC'ye bilgi veren bir Facebook sözcüsü, grubun üyesi kişilerin profilleri konusunda detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Gizli pedofili grubunun üye sayısının 7000'i aşmış



Dava Endonezya basınında büyük yankı buldu ve sosyal medya operasyonunu gerçekleştiren annelere de büyük övgüler iletildi. Bir Twitter kullanıcısı 'Annelerin gücü' yorumunu yapıyordu. Endonezya polisi, gizli pedofili grubunun üye sayısının 7000'i aştığını, grupta en az 400 video ve 100 fotoğraf paylaşıldığını açıkladı. Endonezya emniyeti ayrıca ABD'de Federal Araştırma Bürosu FBI ile de temasa geçti. Pedofil grubunun bazı üyelerinin uluslararası çocuk istismarı çetelerle de bağlantısı tespit edilmişti.

'Endonezya'dan bir video gidiyor, karşılığında Kuzey Amerika'dan bir video geliyor'



BBC'ye konuşan Cakarta Emniyeti sözcüsü Argo Yuwono, "Şüphelilerden birisi 11 WhatsApp grubuna üye. Bu gruplar 11 farklı ülkeden. Ülkeler arasında pornografik içerik paylaşımları yapıyorlar. Endonezya'dan bir video gidiyor, karşılığında Kuzey Amerika'dan bir video geliyor" diyerek şebekelerin nasıl çalıştığını anlatıyor.



İnternette çocuk istismarı Endonezya için ciddi bir tehdit. Ancak Endonezya Çocuk Haklarını Koruma Komisyonu Başkanı Arist Merdeka Sirait, bu tehdide karşı verilen yanıtın hâlâ zayıf olduğu düşünüyor:

"Endonezya'nın kültürel yapısında pedofili ya da cinsel istismar sadece cinsel ilişkiyle sınırlı bir durum olarak algılanıyor. Ancak şunu iyice kafalarına sokmalılar: Bir çocuğa uygunsuz şekilde dokunmak da istismardır."

Geçtiğimiz yıl Endonezya parlamentosu çok tartışmalı bir yasayı kabul etmiş ve hüküm giymiş pedofillerin kimyasal yollarla kısırlaştırılması ve hatta idam edilmesi yasalaştı.