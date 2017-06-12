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Ege Denizi Depremi Yunanistan'ı Vurdu : Midilli'de 1 Ölü 10 Yaralı

Ege denizinde meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem Yunanistan ve Midilli adasını vurdu. Depremde 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı...

12 Haziran 2017 Pazartesi 22:00
Ege Denizi Depremi Yunanistan'ı Vurdu : Midilli'de 1 Ölü 10 Yaralı

 Bugün Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye'de de şiddetli hissedilen deprem, komşu Yunanistan'da can aldı. Yunanistan’ın Ege’deki Midilli ve Sakız adalarını sarsan 6,1 şiddetindeki depremde bir kadın hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.

Midilli Adası’nın Vrisa köyünde 45 yaşındaki bir kadın, çöken evinin enkazı altından ölü olarak çıkarıldı.

Enkaz altında kalan yaşlı bir çift sağ olarak kurtarılırken, bir kadının ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Evleri çökünce enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan kocası, karısının evde olduğunu söyledi, ancak kurtarma ekipleri şimdiye kadar kayıp kadına ulaşamadı.

Midilli'de büyük hasar var

6,1 şiddetindeki depremde Midilli köylerindeki evlerin büyük bir bölümü hasar gördü, insanlar panik halinde yollara düştü, yaralılar da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Depremden yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

Midilli kenti ile Plomari merkez yolu ve Melinda köyüne giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Devlet ve belediye, evleri hasar gören Midilli halkı için açık alanlarda çadırlar kurmaya, otel ve pansyon odaları temin etmeye başladı. 



Son Güncelleme: 12.06.2017 22:14
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