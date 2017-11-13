Dünya sallanmaya devam ediyor : 6.2 büyüklüğünde deprem !

Dün akşam Kuzey Irak'ta meydana gelen depremin Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde birçok şehirde hissedildi.Kuzey Irak'taki bu depremin Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü deprem ile ilgil yaptığı açıklamada depremin zeminden 11.7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı ve merkez üssünün Süleymaniye olduğu belirlendi.

Deprem sonrasında açıklamalarda bulunan İran Meclisi Milletvekili Ferhad Tecri, yaşanan korkunç olayda 155 kişinin öldüğü bin 500 kişi kadar da yaralı olduğunu açıkladı.

Dün gece saatlerinde de Kosta Rika'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.