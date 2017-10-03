Donald Trump'tan saldırı sonrası 'silahlanma yasası' ile ilgili flaş açıklamalar !

ABD'nin LasVegas kentinde Route 91 isimli müzik festivaline düzenlenen 50 kişinin öldüğü 406 kişinin ise yaralandığı saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar geldi.Amerika tarihinin en büyük terör eylemlerinden biriyle karşı karşıya ...
ABD Başkanı Donald Trump yazılı bir açıklama yayınlayarak , "Zamanı gelince silahlanma yasası hakkında konuşacağız" dedi.
Amerika'daki bu terör saldırısı bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.Eski ABD Başkanı Obama'da olaylarla ilgili kendi sosyal meyda hesabından önemli açıklamalarda bulundu.