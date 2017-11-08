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Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı Güney Kore parlementosunda çok önemli açıklamalarda bulundu.Kuzey Kore'ye yüklenmeyi de unutmayan Trump yeni bir atışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

08 Kasım 2017 Çarşamba 09:39
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer savaşlar devam ediyor.Son olaran ABD Başkanı Donald Trump katıldığı Güney Kore parlementosunda Kuzey Kore için çok sert açıklamalarda bulundu.Kuzey Kore'nin füze testleri ile ilgili konuşan Trump , Kuzey Kore liderine "Bizi hafife almayın" diyerek seslendi.

Asya turunda olan ABD Başkanı Trump'ın ilk durağı Güney Kore oldu.Beklendiği üzere Trump ilk olarak Kuzey Kore'ye yüklendi.Tüm dünyanın canlı yayınla verdiği konuşmada Trump , Kim Jong-un'a "Bizi sınamayın" diyerek açık uyarıda bulundu.Trump sözlerine  "Dünya, nükleer yıkım tehdidinde bulunan haydut bir rejim belasını hoş göremez" diyerek devam etti.

ABD lideri, sınırın sıfır noktasındaki Panmunjom köyüne gitmek istedi ancak hava koşulları engel oldu. 

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