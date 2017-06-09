DEAŞ 7 Ülkeye Saldıracak! Türkiye de Hedefte

BM Güvenlik Konseyi, "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik DEAŞ tehdidi" başlıklı toplantıda terör örgütünün son durumunu değerlendirdi.



Toplantıda Konsey'e sunum yapan BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, propagandasını internet ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayabilen DEAŞ tehdidinin daha da arttığını söyledi.



DEAŞ'ın mobil ortamlardan yaptığı yönlendirmelerle Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İsveç ve Türkiye'de üyelerinin saldırı yapmasını telkin ettiğini anlatan Feltman, bazı saldırıların çatışma bölgelerinden dönen savaşçılar tarafından bazılarının ise buralara hiç gitmeyenlerce gerçekleştirildiğini söyledi.



Feltman, bu kişilerin bazen "yalnız kurt" olarak nitelenmelerine karşın genellikle DEAŞ ile ya doğrudan temas halinde ya da aracıların desteğiyle terör eylemnelerini gerçekleştirdiğini ifade etti.