Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı...

Faroe Adaları'ndan korkunç görüntüler geliyor.Danimarka'da her yıl düzenlenen 'Balina Katliamı' festivalı bu senede düzenlendi.Danimarka kıyılarında Faroe Adaları'na göç eden pilot balinalar balıkçılar tarafından katledilerek öldürüldü...

Sea Shepherd Conservation Society (Deniz Çobanı Koruma Derneği) tarafından paylaşılan fotoğraflara yine tepki yağıyor.Onlarca yunus ve balinanın öldürüldüğü ve kanlar içindeki kıyıya vurmuş halleri gösterildi.

1500'lü yıllara kadar dayanan Grindadrap isimli festival her yıl düzenleniyor ve dehşet verici görüntülere sebep oluyor .Öldürülen balinaların etleri satışa çıkmıyor.Adada yaşayan balıkçılar kendi aralarında paylaşım yapıyor.