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Danimarka akıllanmıyor ! Bakan, Hz.Muhammed'in karikatürünü paylaştı

Danimarka’nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg ,daha önce yaşananlara aldırış etmeden yine bir skandala imza atarak Hz.Muhammedin karikatürünü paylaştı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:26
Danimarka akıllanmıyor ! Bakan, Hz.Muhammed'in karikatürünü paylaştı

Danimarka akıllanmıyor ... Danimarka’nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg bir skandala imza atarak İslam Dini peygamberi Hz.Muhammed'in karikatürünü sosyal medya hesabında paylaştı.Paylaşılan karikatürde Hz.Muhammed'in başında bombaya benzeyen bir sarık resmedilmiş.Daha önceleri 2005 ve 2006 yıllarında da bu tarz hakaret içerikli karikatürler paylaşılmış ve tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Danimarka'nın Viborg kentinde bulunan Skovgaard Müzesi ,Bakan'ın paylaştığı karikatürleri içeri almayınca Bakan  Inger Stojberg'de tepkisini dile getirmek için karikatürü ekran koruyucusu yapıp sosyal medya hesabınban yayımladı.Skandal bir harekete imza atan Bakan  Inger Stojberg paylaştığı karikatürle de gurur duyduğunu açıkladı.

İşte Inger Stojberg o skandal açıklaması ;

"Dürüst olmak gerekirse sanırım bu karikatürlerle gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Inger Stojberg bu sözleri ve paylaşımı üzere sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu.Bakanın paylaşımını çok beğenenler de oldu , tepki verenler de..

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