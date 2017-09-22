Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de protesto edildi! O salon teröristleri kim?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'li 7 protestocu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD’deki Türk ve Müslüman toplumla buluştuğu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin programına yoğun güvenlik önlemlerine rağmen sızdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başladıktan birkaç dakika sonra bir kişi pankart açmak istedi. Çıkan arbedede, birkaç kişinin salondan yaka paça çıkarıldığı görüldü.Erdoğan'ın arbede sırasında konuşmasına ara vererek salondakilere “Sakin olun” dediği duyuldu.

'Gizli servis duruma el koydu'

Toplantının yapıldığı New York Times Meydanı'ndaki Marriott Marquis otelinin güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği olayda, salondaki katılımcıların da salondan çıkarılan protestocuya vurdukları görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra çıkan olaylarda ilk müdahaleyi siyah takım elbiseli özel güvenlik görevlileri yaptı. Protestocuların salondan çıkartılmasının ardından Gizli Servis duruma el koydu. Erdoğan otelden ayrılana kadar salona giriş ve çıkışlar yasaklandı.

'Üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya tepkisini 'Üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim’ sözleriyle dile getirdi. Kısa süren protestoların ardından protestocular salondan çıkartılırken bazı Türkler bu kişilerin üzerine saldırıp yumruklamaya çalıştı. Ancak özel güvenlik görevlileri olayların büyümesine izin vermedi. Erdoğan’ın korumalarının ise ilk müdahaleyi Amerikalılara bırakması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta müslüman toplumunun temsilcilerine hitap ettiği sırada protesto edildi. Edinilen bilgiye göre protestoculardan en az ikisinin PKK'lı olduğu tespit edildi.

'Kim bunlar?'



Olay sırasında Erdoğan’ın danışmanlarına “kim bunlar, pankartta ne yazıyor?” diye sorduğu öğrenildi.

Daha önce Rakka'da savaşmışlar

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre; protestocular salondan dışarı çıkartılırken yere yatırılan kişilerden biri Washington’daki 25 Mayıs’ta Washington’da Kürt Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta gördüldü. Daha önce Rakka’da savaştığı, Amerikalı olduğu ve YPG rozeti taşıdığı edinilen bilgiler arasında.

Bir diğer YPG’li protestocunun ise yine Rakka’da savaşan Lucas Chapman olduğu tespit edildi. TASC’tan bir yetkili protestoculardan birinin içeri rahat girebilmek için Erdoğan tişörtü giydiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlileri gizli servisten ajanların eşliğinde dışarı çıkarttıkları 5 protestocuyu New York polisine teslim etti. Protestocuların poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.