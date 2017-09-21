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Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi' kitabı hediye edildi

İsviçre'de İsviçre-Küba Dostluk Derneği’nin düzenlediği "Küba devriminin 21'inci yüzyıla tuttuğu ışık" adlı konferansına konuşmacı olarak katılan Che Guevara’nın kızı Dr. Aleida Guevara'ya, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından Prof. Dr. Suna Kili'nin "Atatürk Devrimi" adlı kitabını hediye edildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:40
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi' kitabı hediye edildi

İsviçre'nin başkenti Bern'de İsviçre-Küba Dostluk Derneği’nin düzenlediği "Küba devriminin 21'inci yüzyıla tuttuğu ışık" adlı konferansta konuşmacı olarak katılan Che Guevara’nın kızı Dr. Aleida Guevara sevenleriyle bir araya geldi. Bern Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe İsviçre, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin yanı sıra Türkiye Gençlik Birliği (TGB) temsilcileri katıldı.

"Küba'nın maalesef ABD gibi bir komşusu vardır"

Guevara konuşmasında, Küba'nın tarihi hakkında bilgiler verirken, “Küba, Latin Amerika'nın en büyük adasıdır. Çok güzel kumsalları ve gurur verici bir tarihi vardır. Ancak maalesef ABD gibi bir komşusu da vardır ve bu Küba için oldukça zor bir durumdur. ABD'nin Küba’ya yaptırımları ve ambargoları bugüne dek devam ediyor. Ölümcül hastalıklara karşı ABD, Küba halkını en zaruri ilaçlardan mahrum bırakmıştır. İlaç vermeye niyetli olan şirketleri ise cezalandırmış ve engellemiştir. Küba büyük oranda nikel gibi önemli madenlere sahiptir, ancak geçmişte Küba bu madenleri değerlendirebilecek teknolojiye sahip olmadığı için bu madenleri çok ucuz fiyata ABD gibi devletlere satmak zorunda kalıyordu. Tarihte önce İspanyol, sonra da ABD sömürgesi olan Küba bugün her şeyi ile tamamen Küba halkınındır" ifadesini kullandı.

Zaman zaman dinleyicileri esprileri ile güldüren Guevara, çocukları ve hayatı çok sevdiğini ancak iyi bir doktor olduğu kadar iyi de bir nişancı olduğunu söyledi.

Guevara'ya "Atatürk Devrimi" kitabı hediye edildi

TGB temsilcileri Can Burak Naz ve Damla Acar, konferansın ardından Dr. Aleida Guevara'ya Havana’da bir Atatürk heykelinin olmasının son derece gurur verici olduğunu belirterek, kendisine Prof. Dr. Suna Kili'nin "Atatürk Devrimi" adlı kitabını hediye etti.

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