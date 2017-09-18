Cem Özdemir , Türkiye'ye hakaret ederek oy toplamaya çalışıyor !

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, yine Türkiye düşmanlığı üzerinden oy toplamaya çalıştı. Partisinin Berlin'de yapılan kongresinde Türkiye'yi hedef alan Özdemir, iktidara geldiği takdirde Türkiye'ye seyahat uyarısı yapacağını söyledi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Cem Özdemir, "Eylül'den itibaren iktidara gelirsek, seyahat uyarısı yapılacak" diye konuştu.

SEYAHAT UYARISI YAPILINCA NE OLACAK?

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak seyahat uyarısı yapıldığı takdirde, bu ülkede tatil yapacak kişiler, bir kayba uğramadan rezervasyonlarını iptal edebiliyor.

TÜRKİYE VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya gidecek vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, faaliyetlerinde bu genel tabloyu göz önünde bulundurmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, siyasi içerikli tartışmalara girmemelerinde, seçim öncesi siyasi parti toplantılarından, terörist örgütlerce düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir" demişti.