Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107575
ALTIN
146.454
DOLAR
3.4636
STERLİN
4.6856
EURO
4.1393
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak...
Irak sınırında askeri tatbikat!
Irak sınırında askeri tatbikat
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine...
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e...

Cem Özdemir , Türkiye'ye hakaret ederek oy toplamaya çalışıyor !

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir , yine Türkiye hakkında haddini aşan sözler söyleyerek oy toplamaya çalıştı.Özdemir , iktidar oldukları takdirde, Türkiye'ye seyahat uyarısı yapacağını söyledi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:59
Cem Özdemir , Türkiye'ye hakaret ederek oy toplamaya çalışıyor !

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, yine Türkiye düşmanlığı üzerinden oy toplamaya çalıştı. Partisinin Berlin'de yapılan kongresinde Türkiye'yi hedef alan Özdemir, iktidara geldiği takdirde Türkiye'ye seyahat uyarısı yapacağını söyledi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Cem Özdemir, "Eylül'den itibaren iktidara gelirsek, seyahat uyarısı yapılacak" diye konuştu.

SEYAHAT UYARISI YAPILINCA NE OLACAK?

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak seyahat uyarısı yapıldığı takdirde, bu ülkede tatil yapacak kişiler, bir kayba uğramadan rezervasyonlarını iptal edebiliyor.

TÜRKİYE VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya gidecek vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, faaliyetlerinde bu genel tabloyu göz önünde bulundurmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, siyasi içerikli tartışmalara girmemelerinde, seçim öncesi siyasi parti toplantılarından, terörist örgütlerce düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir" demişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karayipler'de Irma Kasırgası'ndan sonra Maria kasırgası tehdidi !
Karayipler'de Irma Kasırgası'ndan sonra Maria kasırgası tehdidi !
ABD ile Kuzey Kore arasındaki kriz büyüyor ! ABD'den açık tehdit
ABD ile Kuzey Kore arasındaki kriz büyüyor ! ABD'den açık tehdit
Fransa'da şok ... Fransa'da ABD'li turistler asitli saldırıya uğradı !
Fransa'da şok ... Fransa'da ABD'li turistler asitli saldırıya uğradı !
Uçak'ta bomba paniği ! Yolcular apar topar uçaktan indirildi !
Uçak'ta bomba paniği ! Yolcular apar topar uçaktan indirildi !
Kocasının arabasını çarpan kadın korkudan intihar etti !
Kocasının arabasını çarpan kadın korkudan intihar etti !
Kerkük'te bombalı saldırı ; 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı !
Kerkük'te bombalı saldırı ; 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı !
İngiltere'den korkunç açıklama ; Her an yeni bir terör saldırısı olabilir !
İngiltere'den korkunç açıklama ; Her an yeni bir terör saldırısı olabilir !
Angela Merkel'den AB müzakereleri ve Türkiye açıklamaları !
Angela Merkel'den AB müzakereleri ve Türkiye açıklamaları !
İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısını o örgüt üstlendi !
İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısını o örgüt üstlendi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim