Can Dündar , Hollanda'da rezil oldu ! Suçunu itiraf etti

Türkiye'den kaçan Can Dündar Hollanda Parlementosu'nda zor anlar yaşadı. Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosu'na katılan Can Dündar'a zor anlar yaşattı.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırlarını açıklayarak büyük bir suç işleyen Can Dündar hakkında çıkan yakalama kararının altından yurtdışına kaçmıştı.Alman vatandaşı olan Can Dündar , suç işlediğini resmen kabul etti.

Hollanda'da DENK Partisi'nin kurucularından olan Türk Milletvekili Tunahan Kuzu , Can Dündar için "Basın özgürlüğüne biz kesinlikle önem veriyoruz ama devlet sırlarını yayınlamanın suç olduğunu bildiğiniz halde yine de yayınlamanızı nasıl yorumluyorsunuz? Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda için de geçerli. Aynı suçu Hollanda'da işleseniz 15 yıl hapis yatarsınız. Sizin bu yaptığınız Hollanda devletini ve Hollanda'da yaşayan Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir" ifadelerini kullanarak Dündar'a zor anlar yaşattı.Can Dündar ise " Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi biliyorum." dedi.

Tunahan Kuzu ayrıca Can Dündar'ın Türkiye'deki davalarını Hollanda'ya taşımasına da tepki gösterdi.Tunahan Kuzu , Can Dündar'ın iki ülkeyi ve vatandaşlarını olduğundan daha fazla birbirlerine düşman etmeye çalıştığını söyledi.