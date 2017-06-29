Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
100190
ALTIN
141.125
DOLAR
3.5298
STERLİN
4.5847
EURO
4.0344
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve Oğlu Gözaltında
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve...
Galatasaray, Brezilyalı Futbolcu Maicon'u İstanbul'a Getirdi
Galatasaray, Brezilyalı Futbolcu Maicon'u İstanbul'a...
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava Atışı İle Vuruldu
İHA'lar Tespit Etti, Teröristler Hava...
İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı Trafik Felç Oldu
İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı...
Aydın Sıcaktan Kavruldu! Dereceler 46'yı Gösterdi
Aydın Sıcaktan Kavruldu! Dereceler 46'yı...

Cami Önünde Müslümanları Ezmeye Çalışan Şahıs Ermeni Çıktı

Fransa'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs, polis tarafından sağ olarak yakalandı. Olayda yaralanan olmadı.

29 Haziran 2017 Perşembe 23:24
Cami Önünde Müslümanları Ezmeye Çalışan Şahıs Ermeni Çıktı

Paris'in banliyö bölgesindeki Creteil'de, bir caminin önünde bulunan kalabalığın üstüne otomobilini sürerek ezmeye çalışan bir saldırganın yakalandığı açıklandı. Paris polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

4x4 aracını kalabalığa doğru sürmeye çalışan ancak caminin hemen önündeki bariyerler nedeniyle başaramayan şahsın, eyleminin motivasyonunun ne olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Saldırgan hakkında açıklama yapıldı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, saldırganın Ermeni asıllı olduğu ve herhangi bir alkol, uyuşturucu vb. maddenin etkisi altında olmadan bu saldırıyı yaptığı açıklandı.

Le Parisien, sürücünün 2015 yılında Bataclan tiyatrosunda IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ve Champ-Elysées’de biri ağır yaralı iki polis memuruna yapılan saldırının "intikamını almak" için böyle bir girişimde bulunduğunu iddia etti.



Son Güncelleme: 30.06.2017 00:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump Ramazan Geleneğini Hiçe Saydı!
Trump Ramazan Geleneğini Hiçe Saydı!
Mafya Babası 100 Yaşında Özgürlüğüne Kavuştu
Mafya Babası 100 Yaşında Özgürlüğüne Kavuştu
İngiltere’de Kadın Sürücü Bayramlaşanların Arasına Daldı
İngiltere’de Kadın Sürücü Bayramlaşanların Arasına Daldı
Putin İstihbaratçı Yıllarını Andı
Putin İstihbaratçı Yıllarını Andı
Cihatçı Teröristlere LGBTİ Operasyonu!
Cihatçı Teröristlere LGBTİ Operasyonu!
DEAŞ'a Büyük Darbe! El Turki al-Binali Öldürüldü
DEAŞ'a Büyük Darbe! El Turki al-Binali Öldürüldü
 Portekiz'de 57 Kişi Öldü, Orman Yangını Sürüyor!
 Portekiz'de 57 Kişi Öldü, Orman Yangını Sürüyor!
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korumalarına Yakalama Kararı
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korumalarına Yakalama Kararı
ABD, Katar'dan Haracını Aldı!
ABD, Katar'dan Haracını Aldı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim