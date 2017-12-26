Buzullar eridi , ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı !

İngiliz basınında önemli açıklamalarda bulunan uzmanlar, yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor.Grönland'da küresel erimeye bağlı olarak eriyen buzullar korkunç bir faciaya da neden olabilir.ABD'nin yıllar önce bölgeye kurduğu nükleer üs buzların erimesiyle ortaya çıkabilir ve tonlarca kimyasal madde denize salınabilir.Küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini belirtti.

Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen şehir, Amerika tarafından “Project Iceworm-Buzsolucanı Projesi” olarak adlandırıldı.

1967' yılından sonra şehir terk edildikten sonra gizli bir tünelden konuyla ilgili dökümanlara ulaşarak Iceworm projesinden haberdar oldu.