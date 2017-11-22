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Bu köye taşınanlara büyük ödül veriliyor !

İsviçre'nin güneyinde yer alan Albinen köyündeki nüfusun giderek azalması ve herhangi bir artış olmaması yetkilileri ve köy halkını harekete geçirdi.İsviçre'nin Albinen köyüne taşınanlara büyük ödül verilecek ..

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:57
Bu köye taşınanlara büyük ödül veriliyor !

İsviçre'nin güneyinde yer alan ve küçük bir köy olan Albinen köyündeki nüfusun giderek düşmesi ve nüfusta herhangi bir artışın olmaması köyün ileri gelenlerini ve yetklileri harekete geçirdi.İsviçre'nin Albinen köyüne taşınanlara büyük ödül verilecek.Ancak ödül için istedikleri bazı şartlar var ..

Albinen köyünün  halkı nüfusu arttırmak için Albinen'e göç edenlere 70 bin dolar verme teklifini oylayacak.Fakat köye yerleşerek ödülü alan ailelerin en az dört kişi olması ve en az 10 yıl kalma şartının olduğu öğrenildi.Ayrıca, başvuran kişinin 45 yaşından genç olması ve köyde alacağı evin en az 200 bin frank değerinde olması isteniyor.

Son Güncelleme: 22.11.2017 12:11
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