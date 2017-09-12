Brezilya-Peru sınırında maden için yerlileri öldürdüler !

Brezilya'nın Peru sınırındaki Vale do Javari yerli topraklarında izole bir hayat sürdüren bazı yerlilerin maden arayıcıları tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.



Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI), geçen ay Amazon'un batısındaki Sao Paulo de Olivença bölgesinde maden arayan kişilerin yerlilere saldırdığı ihbarında bulundu.



Vale do Javari Yerli Halkların Birliği Başkanı Paulo Marubo, "Kaç kişi olduğunu belirlemek mümkün değildi ancak katliam gerçekleşti" dedi.



İhbar üzerine harekete geçen Amazonas Eyaleti Federal Başsavcılığı, bölgedeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Başsavcılık, devam eden bir soruşturma olduğu için ayrıntılı bilgi paylaşmıyor.



Saldırının gerçekleştiği bölgede 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Maden arayıcılarının çalıştığı nehir bölgesinde uçaklarla yapılan incelemelerde 16 ihlal tespit edildi.



Başsavcılığa göre, maden arama faaliyetleri izole yerliler tarafından yoğun olarak kullanılan yerli toprakları ile kesişiyor.