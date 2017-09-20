BM Genel Kurulu'nda ilk defa konuşan Donald Trump Türkiye'ye teşekkür etti

“Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a sığınmacıları kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. ABD bu konuda milyonlarca dolar yardım yapmıştır. Biz bölgedeki ev sahibi ülkelere destek oluyoruz. Sığınmacıların mümkün olduğunca kendi ülkelerine yakın ülkelere sığınmaları konusunda hemfikiriz. Göçün hem veren hem alan ülkeler açısından önemli bir tehdit olduğunu gördük. Göç veren ülkelerde çok önemli bir kaynak kaybı olduğunu gördük. Göç alan ülkelerin kontrolsüz göçle sıkıntılar yaşadığını gördük. Bu noktada yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Tüm liderlerin öncelikle kendi halklarına hizmet etme sorumluluğu var. ABD’nin hiçbir şey elde edemediği anlaşmalara girmeyeceğiz. Tarihte görüldüğü gibi; fedakârlıklarımız Amerikan karakterlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Beraber çalışıp terörizmle bizi tehdit edenlere karşı birlik olmalıyız.”

KUZEY KORE LİDERİ KIM’E: ROKET ADAM

Konuşmasında füze ve nükleer denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore’ye çok sert ifadelerle yüklenen Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’u “intihar misyonu olan roket adam” diye niteledi. Donald Trump şunları söyledi: “Nükleer silahlar dünyamızı tehdit etmektedir. Kuzey Kore’nin artık bazı şeyleri fark etmesinin zamanıdır. Nükleer silahlardan arınmanın, tek geleceği olduğunu anlamalıdır. BM son derece sert adımlar atmıştı. Buradan hepinize teşekkür ederim ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Kim Jong-un rejiminin düşmanca tavrını sona erdirmesi için çalışmalıyız. BM, Kuzey Kore karşıtı yaptırımlara imza attı. Bunun için Rusya ve Çin’e teşekkür ediyorum ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor.”

ESAD’A ‘KİMYASAL’ UYARI

“Esad’ın kimyasal silahlar kullanması kabul edilemez” diyen Trump, “Yasaklanmış olan kimyasal silahların kullanılması durumunda hiçbir ülke güvende olmayacak. Suriye’de diktatör Beşar Esad rejimi bu saldırılarına son vermeli” ifadelerini kullandı.

İRAN'LA ANLAŞMA UTANÇ KAYNAĞI

İRAN’a da sert sözlerle yüklenen Başkan Trump, bu ülkenin petrolden kazandığı parayla Hizbullah ve Beşar Esad rejimini destekleyerek bölgede krizi yaydığını söyledi. Trump, “İran’la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız. Aynı zamanda İran teröre yardım etmekten vazgeçmeli, halkının haklarını korumalı, komşularının egemenlik hakkına saygı duymalıdır. İran gibi bir rejim sonsuza kadar yaşayamaz. Öyle bir gün gelecek ki İran halkı tercih yapmak zorunda kalacak” diye konuştu.

“Radikal İslami terörü durduracağız, ülkemize zarar vermelerine izin veremeyiz. Bu terörün yayılmasını sağlayan finans gruplarını ve bunlara destek olan devletleri dışlamalıyız” diyen Trump, şöyle devam etti:

“Bu teröristler hepimize saldırmak için güvenli limanları kullanıyorlar. Operasyonlarımızın ne kadar uzun süreceği, bizim çıkarlarımıza göre değişecektir. Taliban’la mücadelemizde de diğer örgütlerle mücadelemizde de yeni çerçeveler çizdim. DEAŞ konusunda önemli adımlar attık. Gerçekleştirdiğimiz başarıyı bugünlerde görmekteyiz.”