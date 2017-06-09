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Birleşik Arap Emirlikleri : Türk Askerinin Katar'a Gelmesi Komik

Birleşik Arap Emirlikleri küstah bir açıklama yaparak, Türk askerinin Katar'a gönderilecek olmasını trajik ve komik olarak değerlendirdi.

09 Haziran 2017 Cuma 01:04
Birleşik Arap Emirlikleri : Türk Askerinin Katar'a Gelmesi Komik

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Katar'ın "Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesinin", krizde "yeni bir trajik sayfa açabileceğini" söyledi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ayrıca krizi tırmandırmakla suçladı.

"KAFASI KARIŞIK KARDEŞ ÜLKE…"

Gargaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kafa karıştıran, kafası karışmış kardeş ülkenin krizi tırmandırması ve 2 Arap olmayan ülkeden yardım talep edip, bir tanesinden de askeri koruma istemesi, krizde yeni bir trajik ve komik sayfa açabilir."

​"ÇIKIŞ YOLU YENİ BİR SÖYLEMDEN GEÇİYOR"

Dış ülkelerden yardım istemenin krize çözüm oluşturmayacağını savunan Gargaş, Katar'ın "krizi tırmandırmak" yerine "akıllı" davranmasını dilediğini ekledi: "Katar'a rasyonel davranıp kibir ve inattan vazgeçmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz. Krizi tırmandırmanın yararı yoktur, dış ülkelerin yardımı nedeniyle güçlenmiş hissetmek de bir çözüm oluşturmaz. Çıkış yolu, şeffaf ve dürüst olan yeni bir söylemdir."

​KATAR'A TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI

Dün TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Katar'a Türk askerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı.



Son Güncelleme: 09.06.2017 01:18
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