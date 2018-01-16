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Binanın tepesinde donmuş halde bulundu !

Soğuk denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Sibirya'dan korkunç görüntüler ... Binaların dış yüzeylerindeki onarım ve bakım işlerini yapan 26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov çıktığı binaların birinin tepesinden aşağıya sarkarken görüldü.

16 Ocak 2018 Salı 16:40
Binanın tepesinde donmuş halde bulundu !

Binadan sarktığınu gören arkadaşları her zamanki gibi arkadaşlarının işinin yaptığını zannediyordu fakat gerçeği daha sonra anladılar.Tikhonov’un hareket etmediğini fark eden çevre sakinleri, bir terslik olduğunu anladı.

Bir öğrenci yurdunun çatısına tutunmuş gibi duran Tikhonov’un bacaklarından aşağıya sivri buzlar sarkıyordu. Başı da karla kaplanmıştı. Genç çalışanın çatıda çalıştığı sırada donarak öldüğü ve aşağıya doğru sarkmış bir şekilde donduğu anlaşıldı.Yetkililer, tamircinin intihar ettiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Tikhonov’un cesedinin bulunmasından önceki gece hava sıcaklığının - 27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

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