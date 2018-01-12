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Beyaz Saray'da Donald Trump'tan küfürlü açıklamalar !

ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal açıklamalar ... ABD Başkanı Donald Trump , akıl hastası olduğu yönündeki iddialara 'istikrarlı bir dahi' olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:48
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan küfürlü açıklamalar !

ABD Başkanı Donald Trump'tan Beyaz Saray'da skandal açıklamalar ... ABD Başkanı, Beyaz Saray'da ağzını bozup küfür etti. Göçmen karşıtı Trump'ın sözleri ABD'de bomba etkisi yarattı. ABD Başkanı Donald Trump , akıl hastası olduğu yönündeki iddialara 'istikrarlı bir dahi' olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump , mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini söylediği bildirildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah konu ile ilgili açıklamasında, "Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır" diye konuıştu.

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