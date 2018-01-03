Benue eyaletiinde silahlı saldırı ; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Benue eyaleti valisi Samuel Ortom yaptığı açıklamada, eyaletin Goma ve Logo bölgelerinde, kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybettiği ,30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Vali Ortom ,iki saldırıda toplamda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.Saldırıların ise sığır çobanları ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Polis sözcüsü Moses Iyamu saldırı ile ilgili yaptığı açıklamalarda , "Saldırının olduğu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ölü ve yaralı sayısıyla ilgili konuşmak için çok erken." diye konuştu.