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Belediye başkanının boğazını kesip mezarlığa attılar !

Belçika bu sabaha şok bir ölüm haberiyle uyandı.Belçika’nın Mouscron Belediye Başkanı Alfred Gardenne boğazı kesilerek öldürüldü ve belediye mezarlığına attılar.

12 Eylül 2017 Salı 14:56
Belediye başkanının boğazını kesip mezarlığa attılar !

Belçika’nın Fransızca konuşan Valon bölgesi sınırları içerisinde yer alan Mouscron şehrinin 71 yaşındaki Belediye Başkanı Alfred Gardenne, dün akşam belediye mezarlığında boğazı kesilmiş olarak bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Tournai-Mons bölgesinden sorumlu Federal Savcı Christian Henry, akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Belediye Başkanı Alfred Gardenne’nin mezarlıkta saldırıya uğradığını ve boğazının kesildiğini bildirdi.

KATİL DE MEZARLIKTA YAKALANDI

Bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde, Başkan Gardenne’nin yerde cansız bir şekilde yattığını belirten Savcı Henry, mezarlıkta bulunan bir vatandaşın gözaltına alındığını ve bu vatandaşın daha sonra olayın faili olduğu anlaşıldığı bilgilerini paylaştı.

FAİL HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Savcı Henry, olayın terörle alakası olmadığının da altını çizdi. Federal Savcı, bölge sakinleri tarafından çok sevilen Belediye Başkanı Gardenne’yi öldüren katil hakkında bilgi vermezken, Belçika basını katilin 18 yaşında olduğu ve belediye başkanını, babasının 2 yıl önceki intiharından sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü yazdı. 

ALFRED GARDENNE KİMDİR?

2006’da rekor oyla belediye başkanı seçilen 1946 doğumlu Alfred Gardenne, 2009 ile 2014 yılları arasında Valon Bölge Parlamentosunda bir dönem milletvekilliği yaptı. Evli ve çocuk sahibi olmayan Alfred Gardenne’nin ölüm haberi Mouscron halkını derinden üzerken, bir önceki Belediye Başkanı Jean-Pierre Detrmmerie ise siyaseti bıraktıktan sonra 2016 yılında intihar etmişti.

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