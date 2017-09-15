Belçika yargısından şoke eden pkk kararı !

Brüksel Soruşturma Dairesi'nin geçen yıl "PKK'nın terör örgütü olmadığı yönünde" aldığı karar sonrası Belçika İstinaf Mahkemesi'nden ilk skandal karar çıktı. Mahkeme, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 isimle ilgili "PKK'nın terör örgütü olmadığı" gerekçesiyle yargılanamayacağı, "PKK'nın uluslararası silahlı mücadele yürüttüğü" savunuldu. PKK'lı teröristlerle ilgili 2015'te hazırlanan iddianamede adı geçen teröristler, "genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle" suçlanıyordu.