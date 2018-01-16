Belçika'da patlama ; Çok sayıda yaralı var !

Son dakika gelen bilgilere göre Belçika'nın Anvers kentindeki bir binada patlama meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen patlama sonrasında ilk belirlemelere göre 15 ile 20 kişi arasında yaralanın olduğu öğrenildi.Patlama sonrasında bina yıkılırken çevredeki binaların da hasar gördüğü öğrenildi.

Paardenmarkt Caddesi'nde bir restoranda yaşanan patlamada 10 ila 20 kişinin yaralandığı, 7 kişinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın terör saldırısı olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.