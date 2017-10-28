Belçika'da büyük skandal ; Teröristler Türk vatandaşlara saldırdı !

Avrupa'da terör örgütü propagandaları devam ediyor...9 Ekim'de yolan çıkan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan propagandası yapan otobüsün son durağı Belçika oldu.Belçika'da bu akşamüstü skandal bir olay yaşandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan propagandası yapan otobüs Belçika'nın Anvers şehrinde çoğunlukla Türk vatandaşlarının yaşadığı Brederodestraat semtine uğrayarak provakasyonlarda bulundu.

Terör örgütü PKK yandaşları polisler eşliğinde sokaklarda rahat rahat dolaştı.Uğradıkları Türk mahallesinde Türk vatandaşlara saldıran PKK'lı teröristler gösterilerine rahatça devam etti.Belçika basını ilk olarak kavgayı 'Türk Mafyaları' olarak tanıtsa da daha sonrada konuyu anlayınca başlığını değiştirmek zorunda kaldı.

Çıkan olayların ardından 1'polis 8 kişi yaralanırken 50 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.