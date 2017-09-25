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Barzani'ye Yakın Rudaw TV : 12 Bin Noktada Oy Kullanılacak!

Mesut Barzani'ye yakın medya grubu RUDAW'ın internet sitesinde yer alan habere göre sözde bağımsızlık referandumunda 12 bin noktada oy kullanılacağı açıklandı...

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:04
Barzani'ye Yakın Rudaw TV : 12 Bin Noktada Oy Kullanılacak!

Rudaw'ın haberine göre sözd bağımsızlık referandumu, Erbil, Süleymaniye, Duhok, Kerkük, Halepçe, Selahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi, Mendeli, Celevla ve Karatepe kasabaları ile Musul’un Şengal, Mahmur, Tılkeyf, Hemdaniye, Şeyhan ilçeleri ve  Zummar, Rabia, Nemrud ve Bertille kasabalarında gerçekleşecek.

Kuzey Iraki dışında yaşayan seçmenler ise, elektronik sistem üzerinden oylamaya katılabilecek.

12 bin noktada oy kullanılacak

Kuzey Irak Bölgesi’nde 7 bin, tartışmalı bölgelerde ise 5 bin olmak üzere toplam 12 bin noktada oylama kullanılacak.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, tartışmalı bölgeler dahil olmak üzere referanduma katılması beklenen seçmen sayısını 5 milyon 200 bin olarak açıkladı.

Seçmenlerin illere göre dağılımı ise şu şekilde;

Erbil'de 1 milyon 200 bin,

Süleymaniye'de 1 milyon 280 bin,

Kerkük'te 750 bin,

Duhok'ta 800 bin,

Musul’da 750 bin

Diğer yerlerde ise yaklaşık 420 bin civarında.

Son Güncelleme: 25.09.2017 10:14
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