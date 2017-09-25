Barzani referandum için tehditle 'evet' oyu istedi !

REFERANDUMLA İLGİLİ HİLE ORTAYA ÇIKTI

İllegal olarak yapılan referandumda bir hile yapıldığı ortaya çıktı. Ezidilerin kaldığı Şareya, Mahad ve Berşavi kampında da "evet" oyu hazır pusulalar dağıtıldığı ve mültecilerin kamptan gönderilmekle tehdit edildiği iddia edildi.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Evet oyu işaretli pusulalar sosyal medyada paylaşıldı.

TÜM DÜNYANIN TEPKİSİNE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin anayasaya aykırı referandumu bugün itibariyle başladı. Okullar ve oluşturulan seçim merkezlerine sandıkları kuran bölgesel yönetim tüm dünyanın tepkilerine rağmen geri adım atmadı.