Barzani'nin İstifası İsteniyor!

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani'nin partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Talabanilerin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki suçlamalar devam ederken, bölgedeki en güçlü muhalif parti Goran Hareketi, IKBY liderinin istifasını istedi.
Goran Hareketi'nden yayınlanan bildiride, Irak'ın kuzeyinde derhal seçimlere gidilmesi ve Barzani ile Yardımcısı Kusret Rasul'un istifa etmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
İddiaya göre, KDP ve KYB'nin Bağdat Hükümeti ile 15 Ekim'de bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda geri çekilmeyi kabul ettikleri konuşuluyor.