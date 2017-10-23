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Barzani'nin İstifası İsteniyor!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Hükümet arasında tartışmalı bölgelerden biri olan Kerkük'ün, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna dahil edilmesi ile başlayan kriz, Barzani'nin aleyhine gelişmeye devam ediyor. Irak ordusunun tüm tartışmalı kentleri Peşmergenin elinden alması, Kürtler arasında kavga çıkardı. Bölgede en güçlü muhalif parti olan Goran Hareketi, Barzani'nin istifasını istedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:02
Barzani'nin İstifası İsteniyor!

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani'nin partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Talabanilerin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki suçlamalar devam ederken, bölgedeki en güçlü muhalif parti Goran Hareketi, IKBY liderinin istifasını istedi. 

Goran Hareketi'nden yayınlanan bildiride, Irak'ın kuzeyinde derhal seçimlere gidilmesi ve Barzani ile Yardımcısı Kusret Rasul'un istifa etmesi gerektiği çağrısı yapıldı. 

İddiaya göre, KDP ve KYB'nin Bağdat Hükümeti ile 15 Ekim'de bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda geri çekilmeyi kabul ettikleri konuşuluyor.

Son Güncelleme: 23.10.2017 12:01
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