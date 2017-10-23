Barzani'nin İstifası İsteniyor!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Hükümet arasında tartışmalı bölgelerden biri olan Kerkük'ün, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna dahil edilmesi ile başlayan kriz, Barzani'nin aleyhine gelişmeye devam ediyor. Irak ordusunun tüm tartışmalı kentleri Peşmergenin elinden alması, Kürtler arasında kavga çıkardı. Bölgede en güçlü muhalif parti olan Goran Hareketi, Barzani'nin istifasını istedi.