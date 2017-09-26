Barzani'nin gizli planı Pkk ile ortak ordu kurmak mı ?

Irak'ın Kerkük ilinde referandum öncesi gerçekleşen gizli toplantı Irak'ın geleceği için yeni ve tehlikeli kararların alındığı sır görüşme niteliği taşıyor. Kerkük'ün Başkent, Suriye'de işgalci durumdaki PKK ile ortak ordu kurulması, sınır kapılarının ortadan kaldırılması, ortak kimlik ve müşterek pasaport kullanılması ile Türkmen ve Araplara dönük tehcirin devam etmesinin konuşulduğu görüşmede ayrıca mevcut sözde kürdistan haritasının daha da büyümesi gerektiği vurgulandı.

YOL HARİTASI İSRAİL'DEN

Tüm baskı ve uyarılara rağmen referandum ısrarından vazgeçmeyen Barzani'ye, İsrail ve batılı destekçileri, referandum sonrası takip edeceği Bağımsız Kürdistan için takip edeceği yol haritası verdi. Son 20 günlük dönemde Başta ABD, İngiltere, Fransa ve İsrailli üst düzey temsilcilerle görüşen Barzani, kapalı kapılar ardında gerçekleşen gizli görüşmelerde Birleşik Kürdistan konusunda dış güçlerden tam destek aldı.

MUSUL'U DA VERECEĞİZ VAADİ

Barzani'nin kurmayları ile 22 Eylül'de Hoşyar Zebari'nin evinde gerçekleşen gizli görüşmede Kerkük'ün Kürdistan'ın başkenti olacağı, ortak ordu kurulması ve bundan sonraki süreçte Musul'un da sözde Bağımsız Kürdistan'a bağlanacağı vaat edildi.

Irak'ın Kerkük ilinde referandum öncesi gerçekleşen gizli toplantı Irak'ın geleceği için yeni ve tehlikeli kararların alındığı sır görüşme niteliği taşıyor. Kerkük'ün Başkent, Suriye'de işgalci durumdaki PKK ile ortak ordu kurulması, sınır kapılarının ortadan kaldırılması, ortak kimlik ve müşterek pasaport kullanılması ile Türkmen ve Araplara dönük tehcirin devam etmesinin konuşulduğu görüşmede ayrıca mevcut sözde kürdistan haritasının daha da büyümesi gerektiği vurgulandı.

YOL HARİTASI İSRAİL'DEN

Tüm baskı ve uyarılara rağmen referandum ısrarından vazgeçmeyen Barzani'ye, İsrail ve batılı destekçileri, referandum sonrası takip edeceği Bağımsız Kürdistan için takip edeceği yol haritası verdi. Son 20 günlük dönemde Başta ABD, İngiltere, Fransa ve İsrailli üst düzey temsilcilerle görüşen Barzani, kapalı kapılar ardında gerçekleşen gizli görüşmelerde Birleşik Kürdistan konusunda dış güçlerden tam destek aldı.

MUSUL'U DA VERECEĞİZ VAADİ

Barzani'nin kurmayları ile 22 Eylül'de Hoşyar Zebari'nin evinde gerçekleşen gizli görüşmede Kerkük'ün Kürdistan'ın başkenti olacağı, ortak ordu kurulması ve bundan sonraki süreçte Musul'un da sözde Bağımsız Kürdistan'a bağlanacağı vaat edildi.