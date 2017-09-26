Galeriler Videolar
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102270
ALTIN
149.533
DOLAR
3.5485
STERLİN
4.7789
EURO
4.2033
Beklenen oldu , Kerkük'te yasaklar başladı !
Beklenen oldu , Kerkük'te yasaklar...
Hakan Hepcan'a ırkçılık yaptığı için tutuklama kararı !
Hakan Hepcan'a ırkçılık yaptığı için...
Arda Turan ile Özge Ulusoy aşk mı yaşıyor ?
Arda Turan ile Özge Ulusoy...
Pkk'nın havan mermisi Şemdinli'ye düştü : 1 kişi öldü , 5 kişi de yaralandı !
Pkk'nın havan mermisi Şemdinli'ye düştü...
İdo Tatlıses'in sevgilisi bakın kim çıktı !
İdo Tatlıses'in sevgilisi bakın kim...

Barzani'nin gizli planı Pkk ile ortak ordu kurmak mı ?

Kerkük'te yapılan referandum öncesi kritik toplantıda Kerkük'ün başkent yapılması ve PKK-PYD'den ortak ordu kurulması konuşulduğu iddia ediliyor.İşte o kritik toplantının perde arkası...

26 Eylül 2017 Salı 09:18
Barzani'nin gizli planı Pkk ile ortak ordu kurmak mı ?

Irak'ın Kerkük ilinde referandum öncesi gerçekleşen gizli toplantı Irak'ın geleceği için yeni ve tehlikeli kararların alındığı sır görüşme niteliği taşıyor. Kerkük'ün Başkent, Suriye'de işgalci durumdaki PKK ile ortak ordu kurulması, sınır kapılarının ortadan kaldırılması, ortak kimlik ve müşterek pasaport kullanılması ile Türkmen ve Araplara dönük tehcirin devam etmesinin konuşulduğu görüşmede ayrıca mevcut sözde kürdistan haritasının daha da büyümesi gerektiği vurgulandı.

YOL HARİTASI İSRAİL'DEN

Tüm baskı ve uyarılara rağmen referandum ısrarından vazgeçmeyen Barzani'ye, İsrail ve batılı destekçileri, referandum sonrası takip edeceği Bağımsız Kürdistan için takip edeceği yol haritası verdi. Son 20 günlük dönemde Başta ABD, İngiltere, Fransa ve İsrailli üst düzey temsilcilerle görüşen Barzani, kapalı kapılar ardında gerçekleşen gizli görüşmelerde Birleşik Kürdistan konusunda dış güçlerden tam destek aldı.

MUSUL'U DA VERECEĞİZ VAADİ

Barzani'nin kurmayları ile 22 Eylül'de Hoşyar Zebari'nin evinde gerçekleşen gizli görüşmede Kerkük'ün Kürdistan'ın başkenti olacağı, ortak ordu kurulması ve bundan sonraki süreçte Musul'un da sözde Bağımsız Kürdistan'a bağlanacağı vaat edildi.

Irak'ın Kerkük ilinde referandum öncesi gerçekleşen gizli toplantı Irak'ın geleceği için yeni ve tehlikeli kararların alındığı sır görüşme niteliği taşıyor. Kerkük'ün Başkent, Suriye'de işgalci durumdaki PKK ile ortak ordu kurulması, sınır kapılarının ortadan kaldırılması, ortak kimlik ve müşterek pasaport kullanılması ile Türkmen ve Araplara dönük tehcirin devam etmesinin konuşulduğu görüşmede ayrıca mevcut sözde kürdistan haritasının daha da büyümesi gerektiği vurgulandı.

YOL HARİTASI İSRAİL'DEN

Tüm baskı ve uyarılara rağmen referandum ısrarından vazgeçmeyen Barzani'ye, İsrail ve batılı destekçileri, referandum sonrası takip edeceği Bağımsız Kürdistan için takip edeceği yol haritası verdi. Son 20 günlük dönemde Başta ABD, İngiltere, Fransa ve İsrailli üst düzey temsilcilerle görüşen Barzani, kapalı kapılar ardında gerçekleşen gizli görüşmelerde Birleşik Kürdistan konusunda dış güçlerden tam destek aldı.

MUSUL'U DA VERECEĞİZ VAADİ

Barzani'nin kurmayları ile 22 Eylül'de Hoşyar Zebari'nin evinde gerçekleşen gizli görüşmede Kerkük'ün Kürdistan'ın başkenti olacağı, ortak ordu kurulması ve bundan sonraki süreçte Musul'un da sözde Bağımsız Kürdistan'a bağlanacağı vaat edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen oldu , Kerkük'te yasaklar başladı !
Beklenen oldu , Kerkük'te yasaklar başladı !
Barzani referandum için tehditle 'evet' oyu istedi !
Barzani referandum için tehditle 'evet' oyu istedi !
Barzani'ye Yakın Rudaw TV : 12 Bin Noktada Oy Kullanılacak!
Barzani'ye Yakın Rudaw TV : 12 Bin Noktada Oy Kullanılacak!
Yunanistan'da korkunç olay ; Sokak köpekleri profesörü yedi !
Yunanistan'da korkunç olay ; Sokak köpekleri profesörü yedi !
ABD o ülkelere seyahatleri kısıtladı ! İşte o ülkeler
ABD o ülkelere seyahatleri kısıtladı ! İşte o ülkeler
II. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk ! Naziler parlementoda ...
II. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk ! Naziler parlementoda ...
Son dakika .. Mesut Barzani'den son dakika referandum açıklaması !
Son dakika .. Mesut Barzani'den son dakika referandum açıklaması !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !
Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim