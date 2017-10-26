Barzani'den Geri Vites!

Tartışmalı referandum sonrası, Irak merkezi yönetimi, Türkiye, İran başta olmak üzere Barzani'ye gelen destek kesilmiş ve sınır kapıları başta olmak üzere hava sahaları kapatılmıştı. Ayrıca ABD ve Avrupa ülkeleri de Kuzey Irak'a yönelik olumsuz mesajlar göndererek referandumu desteklemediklerini açıklamıştı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ise bu baskıya daha fazla dayanamayarak, dün akşam flaş bir kararla Bağdat ile yaşanması muhtemel çatışmanın önlenmesi amacıyla referandum sonucunu “dondurduğunu” açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: MERKEZ HÜKÜMETİ MUHATTAP ALIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, referandumun dondurulmasının önemli bir karar olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getirdi. Barzani’ye baş başa görüşmelerinde neler kaybedeceklerini bir dost gibi anlattığını söyleyen Çavuşoğlu, merkezi hükümeti muhatap aldıklarını söyledi.

Barzani'nin, sınırkapılarının kontrolünü Bağgat'a bırakması gerektiğini ve merkez hükümetin taleplerine cevap vermesi gerektiğini de ekleyen Çavuşoğlu, bunlar yapıldıktan sonra gerekirse yeni kapı da açılabileceğini söyledi.

IRAK DA İPTAL İSTİYOR!

Irak Başbakanı Haydar el Abadi de açıklama yaparak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin referandumu dondurma talebini reddetti. Referandumun iptal edilmesinde konusunda ısrarcı olduklarını açıklayan Abadi, Anayasa'ya saygı gösterilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.