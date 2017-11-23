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Bangladeş ve Myanmar'dan son dakika 'ARAKAN' anlaşması !

Bangladeş ve Myanmar'da yaşayan yüzbinlerce Müslüman halkın gördükleri zulüm karşısında vatanları Arakan'dan ayrıldıkları tüm dünya tarafından biliniyordu.Gördükleri baskıları ve şiddet yüzünden Arakan'ı terkeden Müslümanlar için iyi haber geldi.

23 Kasım 2017 Perşembe 13:08
Bangladeş ve Myanmar'dan son dakika 'ARAKAN' anlaşması !

Bangladeş ve Myanmar'dan son dakika 'ARAKAN' anlaşması geldi.Myanmar ve Bangladeş yetkilileri  Arakan'lı Müslümanların ülkelerine dönmesi için anlaşma imzaladı.

Yabancı haber servisi olan Reuters'a açıklamalarda bulunan  Myanmar Göç Bakanlığı Müsteşarı Mying Kyaing, "Bangladeş kişisel bilgi formlarını bize geri gönderdiği gibi, onları almaya hazırız" diye konuştu.

Bangladeş,25 Ağustos tarihinden itibaren yaşanan olaylardan dolayı kendilerine sığınan 600 binden fazla Arakan Müslümanının ülkelerine geri dönmesi gerektiğini belirtiyordu. Myanmar Göçmen Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Kyaing, "Nüfus kayıt formlarına atıfta bulunarak Arakan'a geri göndermeden önce kişisel bilgilerle tamamlamanız gerekir" ifadelerini kullandı.

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