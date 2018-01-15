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Bağdat'ta intihar saldırısı ; Onlarca ölü ve yaralı var ..!

Son dakika edinilen bilgilere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah erken saatlerde intihar saldırısı gerçekleştiği öğrenildi. Bağdat'ta bu sabah kendini havaya uçuran teröristler en az 26 insanın ölümüne yol açtı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:48
Bağdat'ta intihar saldırısı ; Onlarca ölü ve yaralı var ..!

Irak'ın başkenti Bağdat, yeni güne intihar saldırılarıyla başladı.Son dakika edinilen bilgilere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah erken saatlerde intihar saldırısı gerçekleştiği öğrenildi. Bağdat'ta bu sabah kendini havaya uçuran teröristler en az 26 insanın ölümüne yol açtı.

Farklı bölgelerde gerçekleştrilen saldırılarda  en az 26 can kaybı olduğu bildiriliyor. Irak Sağlık Bakanlığı da en az 90 yaralı olduğunu açıkladı.Saldırılar başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan Tayaran Sahası'nda gerçekleşti. 

Saldırıların sabahın erken saatlerinde kalabalığın yoğunlaşması ile birlikte gerçekleştirildiği öğrenildi.

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