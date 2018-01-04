Ayakkabı fabrikasında çıkan yangın sonucunda 10 kişi öldü !

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Novosibirsk şehrindeki ayakkabı fabrikasında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın sonucunda 10 kişinin öldüğü öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, 10 işçinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

Ölen işçilerin Çin ve Kırgızistan vatandaşı oldukları ifade edilirken, yangının kontrol altına alındığı da bildirildi.