Avusturya'da yeni doğan bebeğe ırkçı saldırı !

Avusturya'da yılbaşı gecesi 00.47'de dünyaya gelen, Alper ve Naime Tamgaç çiftinin Asel bebeği, 2018'in ilk bebeği olarak kayıtlara geçince ırkçı kişilikler hemen harekete geçti.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayılan bu haberin ardından Asel bebek ve ailesi için “Sıradaki terörist doğdu”, “Kadın kanser mi?”, “Neden başörtüsü takıyor?”, “Herhalde daha soğuk olamazdı”, “Ah gerçekten Viyanalı mı?" gibi ırkçı ve nefret içeren ifadeler kullanıldı.

Birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi.

Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve

nefret içerikli sert bir dille kınadı.

Irkçı mesajlar nedeniyle aileye çok sayıda destek mesajının da iletildiğini bildirdi.