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Avusturya'da skandal Viyana Havalimanı'ndan şok görüntüler !

Avusturya'da büyük skandal ...Viyana Havalimanı'ndan çekilen görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği havalimanına akın etti.İşte o skandal görüntüler..

20 Ekim 2017 Cuma 09:41
Avusturya'da skandal Viyana Havalimanı'ndan şok görüntüler !

Hollanda'da yaşanan köpekli polis şiddetinin ardından dünde Avusturya'da skandal görüntüler ortaya çıktı.

Viyana Havalimanı'ndan Türkiye'ye gelmek isteyen yolcular Viyana polisi tarafından köpeklerle didik didik arandı.Viyana'daki Schwechat Havalimanı'nda Türkiye'ye gelecek yolcuların üzerleri görülmemiş bir şekilde köpeklerle arandıUçağa binmek için orada bekleyen vatandaşlar köpeklerin üstlerine çıkmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı.Köpeklerle arama yapan havalimanı polisi vatandaşlara 'Üzerinizde kaç para var ' diye de sorduğu belirtiliyor.

Yaşanan bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla havalimanına giden Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada  "Görüntülerdeki aşağılayıcı ve kabul edilemez uygulama, bu sabah (dün) ilgili Avusturya makamları nezdinde diplomatik girişim konusu yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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