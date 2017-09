Avustralya’da uzmanlar 'kanguru yiyin' çağrısı yaptı !

Avustralya'da özellikle 1970'li yıllardan sonra tüketimi hızla artan kanguru eti; hem düşük yağ oranına sahip olması hem de vitamin, mineraller yönünden zengin olması nedeni ile tercih edilen et türüdür. Hazır nüfüsu da 50 milyona dayanınca, uzmanlar bu hızlı artışın ekolojik dengeyi tehlikeye atabileceğini belirtip kanguruların avlanılarak yenilmelerini önerdi.

Kangurular çiftlikte yetiştirilen değil, kendi doğal ortamında yetişen hayvanlardır. Bu nedenle kanguru eti antibiyotik, büyüme hormonu veya kimyasal içermeyen sağlıklı bir kırmızı et türüdür. Kanguru eti, demir ve çinko mineralleri bakımından zengindir. Faydalı B grubu vitaminlerini ve kalp dostu olan Omega 3 içerir. Yüksek kaliteli protein kaynağı olan kanguru eti, yüzde 2'den daha az olan yağ oranı ile diğer kırmızı et türlerine göre daha düşük kolesterol oranına sahiptir.

Adelaide Üniversitesi'nden David Paton, “Bu hayvanları avlayacaksak, bunu insan gibi yapmalıyız. Onları çürümeye bırakmamalıyız” dedi.

Kanguru etinin faydaları nelerdir?

– Kangurular doğal ortamda büyüdükleri ve çok aktif hayvanlar oldukları için etleri de kalitelidir. Ortalama 150 gram kanguru eti bir yetişkinin yüzde 7 ila yüzde 10 arasındaki günlük kalori ve enerji ihtiyacını; yüzde 66 protein gereksinimini karşılar.

– Kanguru eti dana, kuzu etine ve tavuk göğsüne kıyasla daha düşük yağ oranına sahiptir. Ayrıca, vücut için “zararlı istenmeyen doymuş yağ ve trans yağlar” açısından zayıf; öte yandan vücut için gerekli “faydalı doymamış yağlar” bakımından zengindir.

– 150 gram kanguru eti bir yetişkinin günlük demir ihtiyacının üçte birini karşılar.

– Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olan çinkoyu içerir.

– Kırmızı et türleri arasında kalp sağlığını korumak için tavsiye edilen et türüdür.

İslam inancına göre, kanguru eti yemek caiz.