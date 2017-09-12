Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108789
ALTIN
146.552
DOLAR
3.4315
STERLİN
4.5534
EURO
4.0959
Milli Takım teknik direktörü alkollü araç kullandığı için tutuklandı !
Milli Takım teknik direktörü alkollü...
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı...
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır...
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto...

Avustralya’da uzmanlar 'kanguru yiyin' çağrısı yaptı !

Avustralya’da 2017 yılında kanguruların sayısı 50 milyona dayanınca uzmanlar ekolojik sistemin bozulacağını ve bu nedenle kanguruların avlanmasını ve tüketilmesini istedi.

12 Eylül 2017 Salı 14:53
Avustralya’da uzmanlar 'kanguru yiyin' çağrısı yaptı !

Avustralya'da özellikle 1970'li yıllardan sonra tüketimi hızla artan kanguru eti; hem düşük yağ oranına sahip olması hem de vitamin, mineraller yönünden zengin olması nedeni ile tercih edilen et türüdür. Hazır nüfüsu da  50 milyona dayanınca, uzmanlar bu hızlı artışın ekolojik dengeyi tehlikeye atabileceğini belirtip  kanguruların avlanılarak yenilmelerini önerdi.
Kangurular çiftlikte yetiştirilen değil, kendi doğal ortamında yetişen hayvanlardır. Bu nedenle kanguru eti antibiyotik, büyüme hormonu veya kimyasal içermeyen sağlıklı bir kırmızı et türüdür. Kanguru eti, demir ve çinko mineralleri bakımından zengindir. Faydalı B grubu vitaminlerini ve kalp dostu olan Omega 3 içerir. Yüksek kaliteli protein kaynağı olan kanguru eti, yüzde 2'den daha az olan yağ oranı ile diğer kırmızı et türlerine göre daha düşük kolesterol oranına sahiptir.
Adelaide Üniversitesi'nden David Paton, “Bu hayvanları avlayacaksak, bunu insan gibi yapmalıyız. Onları çürümeye bırakmamalıyız” dedi.

Kanguru etinin faydaları nelerdir?

– Kangurular doğal ortamda büyüdükleri ve çok aktif hayvanlar oldukları için etleri de kalitelidir. Ortalama 150 gram kanguru eti bir yetişkinin yüzde 7 ila yüzde 10 arasındaki günlük kalori ve enerji ihtiyacını; yüzde 66 protein gereksinimini karşılar.

– Kanguru eti dana, kuzu etine ve tavuk göğsüne kıyasla daha düşük yağ oranına sahiptir. Ayrıca, vücut için “zararlı istenmeyen doymuş yağ ve trans yağlar” açısından zayıf; öte yandan vücut için gerekli “faydalı doymamış yağlar” bakımından zengindir.

– 150 gram kanguru eti bir yetişkinin günlük demir ihtiyacının üçte birini karşılar.

– Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olan çinkoyu içerir.

– Kırmızı et türleri arasında kalp sağlığını korumak için tavsiye edilen et türüdür.
İslam inancına göre, kanguru eti yemek caiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya-Peru sınırında maden için yerlileri öldürdüler !
Brezilya-Peru sınırında maden için yerlileri öldürdüler !
Belediye başkanının boğazını kesip mezarlığa attılar !
Belediye başkanının boğazını kesip mezarlığa attılar !
İsrail'den şok açıklama : "Pkk , İsrail'in dış politikasına hizmet ediyor''
İsrail'den şok açıklama : "Pkk , İsrail'in dış politikasına hizmet ediyor''
Irak parlamentosu, bağımsızlık referandumuna ret cevabı verdi
Irak parlamentosu, bağımsızlık referandumuna ret cevabı verdi
Myanmarlı Albay'dan küstah tecavüz açıklaması !
Myanmarlı Albay'dan küstah tecavüz açıklaması !
Endonezya'da sıradışı festival ölen sevdiklerini mezardan çıkarttılar !
Endonezya'da sıradışı festival ölen sevdiklerini mezardan çıkarttılar !
Irma Kasırgası sonrası Bahamalar'da okyanus yok oldu !
Irma Kasırgası sonrası Bahamalar'da okyanus yok oldu !
Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'
Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim