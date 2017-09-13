Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: 'Türkiye kendisini AB'den uzaklaştırıyor'

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker , Türkiye halkına her zaman yardım eli uzatmaya hazır olduklarını fakat Türkiye hükümetinin attığı adımlarla Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin çöküşü için zemin yarattığını ifade etti.

'Türkiye kendisini AB'den uzaklaştırıyor'



Avrupa Birliği'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Juncker, "Türkiye kendisini AB'den uzaklaştırıyor" dedi ve sözlerine "Ankara Avrupalı liderleri faşist ve Nazi olarak tanımlamaktan vazgeçmeli" diyerek devam etti.

Üye olması mümkün gözükmüyor



Türkiye'nin AB ile köprüleri yakıp ardından da müzakerelerin istenilen şekilde gitmemesi durumunda Brüksel'i suçlayamayacağını ifade eden Juncker, tüm bu gerekçeler nedeniyle Türkiye'nin öngörülebilen gelecekte AB üyesi olmasının mümkün gözükmediğini ifade etti.

Avrupa Birliği liderler zirvesi Ekim ayında Türkiye'nin üyelik sürecinin geleceği konusu görüşmek üzere toplanacak.