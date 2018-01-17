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Askeri helikopter düştü ; 8'i asker , 10 kişi yaralandı !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Kolombiya’nın Segovia kenti kırsalında bir askeri helikopterin düştüğü öğrenildi.Kazada 8’i asker 10 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:34
Askeri helikopter düştü ; 8'i asker , 10 kişi yaralandı !

Edinilen bilgilere göre Kolombiya’nın Segovia kenti kırsalında bir askeri helikopterin düştüğü öğrenildi.Kazada 8’i asker 10 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meydana gelen kazanın ardından Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.Santos, kaza nedeniyle büyük acı duyduğunu ifade ederken, hayatını kaybeden mürettebat ve iki yolcunun ailelerine başsağlığı diledi.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ise sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Villegas helikopter enkazına ulaştıklarını açıklayaraj kazanın nedenini ortaya çıkarmak için araştırmaların başladığını da belirtti.

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