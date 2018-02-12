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Artık Çin'de Suriye'de!

Çin'in Suriye Büyükelçisi Şi Tsanzin, 2011 yılından bu yana Suriye'de devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyeceğini ve değişen dengelerde aktif rol üstleneceğini açıkladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:10
Artık Çin'de Suriye'de!

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum” dedi.

Suriye ihtilafında uluslararası alanda Rusya ile birlikte hareket eden Çin, diğer taraftan ABD'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor. BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili 7 kritik oylamada Çin Halk Cumhuriyeti genelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye’ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin olmuştu

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