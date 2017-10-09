Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı ! 12 kişi hayatını kaybetti

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu.10'u çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmayı hedefleyen Arakanlı Müslümanların teknenin alabora olmasıyla 10'u çocuk toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin kurtarıldığı öğrenilirken 25 kişinin ise hala daha kayıp olduğu ve ulaşılamadığı bildirildi.

Myanmar ordusunun 25 Ağustos itibari ile düzenlediği saldırılarla binlerce Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.Son saldırılarda ise 200'den fazla köy ve kasabanın yaşanmaz hale getirildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.