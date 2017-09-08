Arakan'daki katliamın tek sebebi : Petrol ve doğalgaz !

Budist çeteler yine Arakanlı Müslümanları hedef alıyor binlerce Müslüman'ın katledildiği söyleniyor. Aslında bu yeni bir durum değil birkaç yıldır devam eden saldırı zincirinin bir halkası… Peki Myanmar'da niye Müslümanlara karşı bu saldırı politikası uygulanıyor?

KATLİAMIN SEBEBİ PETROL VE DOĞALGAZ

Saldırı politikasının arkasında Arakan'ın stratejik konumu var. Myanmar, Güneydoğu Asya'da Bengal Körfezi'nde yer alıyor Arakan eyaleti ise tam kıyı şeridinde.

2010 yılında Arakan'dan başlayıp Çin'in Yunnan eyaletine uzanan iki ayrı boru hattının inşaatına başlandı.

Çin'e enerji taşıyan hatlar denizden Arakan üzerinden Yunnan'a gidiyor.

Boru hatlarının inşaatı ile birlikte hatlarının geçtiği topraklar askeri bölge haline getirildi ve o bölgedeki Müslüman köylerine yönelik saldırılar başladı. Ayrıca Müslümanların topraklarında 1.2 trilyon metreküplük gaz ve 2.1 milyar varillik petrol rezervi bulundu.

Doğalgaz ve petrol boru hatlarının korunması güvenlik çemberine alınması gibi gerekçelerle Müslümanlar katlediliyor.

ARAKAN DOĞAL LİMAN

Arakan Uzakdoğu'ya enerji transferinde doğal bir liman konumunda.. En az maliyetli güzergah da burası…Hatlardan birinden doğalgaz diğerinden ise petrol geçiyor.

2010'da başlayan inşaat 2013'te tamamlandı. Bu hatlardan Çin'e yıllık ortalama 12 milyar metreküp doğalgaz taşınıyor ve bu süreçte topraklarından boru hattı geçen Arakanlı Müslümanlar hedef tahtasına konuldu.

ÇİN DE BATI DA KAZANIYOR

Arakan meselesine dünya neden sessiz kalıyorun cevabıysa buradan kaynaklanıyor. Arakan toprakları üzerine kurulan hatlardan geçen enerjinin başında Chevron, BP, Shell ve Total gibi Amerikan, İngiliz ve Fransız şirketler bulunuyor. Kazanan iki taraftan biri Batı, diğeri Çin olunca da Arakanlı Müslümanları Dünya görmezden geliyor.

.