Arakan'lı Müslüman kadınlara zorla taciz !

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada Myanmar'daki Budistlerin ve Myanmar ordusunun zulümlerinden kaçarak Bangladeş'e yerleşen Arakanlı Müslümanların sömürü altında olduğu ve cinsel taciz yaşadıkları söylendi.Açıklamarın ardından bölgeye giden BBC , bölgedeki Arakanlı Müslüman kadınlar ile yaşadıklarını konuştu.

Bundan 4 ay önce Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e gelen 21 yaşındaki Arakan Müslümanı olduğu öğrenilen Halime yaşadıklarını BBC spikerine şöyle anlattı. "İlk olarak bizi kampa getirdiler.Burada bir adam yanıma gelerek bana yemek verdi.Yemekten sonra ise eşinin kaybettiğini ve 2 çocuğunun olduğunu söyleyerek benimle evlenmek istedi.Bende içinde bulunduğum durumdan dolayı adama inandım ve evine gittim.Eve gittiğimde ise neye uğradığımı şaşırdı.Evin içerisinde benim yaşlarımda 8-10 tane daha genç kadın vardı.Yaşadığım dehşeti anlatamam...Orada bulunan erkekler ile ilişkiye girmeye zorlandım..." açıklamarında bulundu.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yapılan işkenceler halen daha devam ederken ve orada Müslümanlar bu şekilde katledilirken onların canını en çok acıtan şeyin ise yardımlarına kimsenin gitmemesi olduğu da açıklandı.