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Araç kalabalığın içinde daldı , çok sayıda yaralı var !

Son dakika yabancı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Rio de Janeiro'da bir aracın sahildeki insanların arasına daldığı ve yaşanan korkunç kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:47
Araç kalabalığın içinde daldı , çok sayıda yaralı var !

İlk gelen bilgilere göre , kontrolünü kaybeden bir araç Rio de Janeiro'nun ünlü Copacabana Plajı'na girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför aralarında çocuklarında bulunduğu kalabalığın arasına daldı.İnsanların arasına dalan araç, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. 

Yaşanan korkunç olayın ilk belirlemelere göre terör saldırısı olmadığı öğrenildi.

Sahile dalan aracın yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra kuma gömülerek durduğu öğrenildi. Brezilya basını, sürücünün epilepsi krizine girdiğini iddia etti. 

Kazanın yaşandığı bölgede yaklaşan Rio Karnavalı nedeniyle çok sayıda turistin bulunduğu biliniyor.

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