Anne ve babasını özleyen kardeşlerin yolculuğu ..!

Çin’de yatılı okulda okudukları öğrenilen iki kardeş anne ve babasını özleyince otobüsün altına saklanarak şehre gitmek istedi.Çin'de yatılı okulda kalan kardeşlerin anne ve baba hasretine dayanamayarak çıktıkları yolculuk tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.Fakir bir köyden eyalet merkezine giden otobüsün altına gizlenen kardeşler 80 km sonra farkedildi.

Çin'in güneydeki fakir Guangxi köyünde yaşadıkları öğrenilen iki kardeş anne ve babasına ulaşmak için eşi benzeri olmayan bir yolculuğa çıktı.Yaşları 8 ya da 9 olduğu tahmin edilen çocukarın otogarda farkedilmesi üzerine yetkililere hemen haber verildi.

Arabanın altından 80 km giden çocukların herhangi bir zarar görmemesi ise herkezi sevindirdi.

Olayın kısa sürede yayılmasının ardından konuyla ilgili Çin'in Twitter'ı Sina Weibo'da yer alan yorumlarda en çok kullanılan sözcükler, 'iç parçalayıcı' oldu.