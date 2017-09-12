Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
145.416
DOLAR
3.4097
STERLİN
4.5001
EURO
4.0826
Yüzme ile engelleri kaldırdı
Yüzme ile engelleri kaldırdı
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye...
New York Moda haftasında Numan Ataker imzalı bir Karadeniz rüzgarı...
New York Moda haftasında Numan...
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin katil zanlısı yakalandı!
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın...
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...

Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Almanya'da yaşayan Türkleri rahatlatıcak açıklama geldi.Merkel Türk vatandaşlara hitap ederek "Siz burada evinizdesiniz" dedi.

12 Eylül 2017 Salı 10:22
Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kamu televizyonu ARD'de katıldığı 'Seçim Arenası' (Wahlarena) programında, stüdyodaki seçmenlerin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Merkel, programda Türkiye politikası ve Almanya'daki Türkiye kökenlilere ilişkin sorulara da yanıt verdi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, programda katılımcılardan birinin, "Buradaki Türklerin bir kısmı da (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a destek verdi. Acaba uyum politikasında hata mı yapıldı?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Merkel, Almanya'da düşünce özgürlüğü olduğunu, her bireyin istediği düşünceyi savunmakta hür olduğunu belirtti. Merkel, Almanya'daki Türklere istinaden yaptığı açıklamada belki de bu türden bir siyasi eğilime Almanya'daki Türklerin kendilerini zaman zaman Almanya'ya ait hissetmemesinin neden olmuş olabileceğini belirterek, "Siz, burada evinizdesiniz. Size değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK İSMİNE SAHİP KİŞİLER DEZAVANTAJLI'

Başbakan ayrıca hala Türk isimlerine sahip kişilerin Almanya istihdam piyasasında dezavantajlı durumda kaldıklarını hatırlattı. Birçok Türkiye kökenlinin, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sertleştiğinde kendilerinin Almanya toplumunun bir parçası sayılmayacakları hissiyatında olduklarına dikkat çeken Merkel, "Bu insanlara hoş geldin demeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı aynı zamanda bir konuya da açıklık getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye kökenlilerden uzlaşmazlıklarını Almanya'ya taşımamalarını istedi.
Merkel, katılımcıların Türkiye ve Erdoğan'a ilişkin sorularına da yanıt verdi. Merkel, Türkiye'nin, kendisinin hukuk devleti kavramından anladığı her şeyden fazlasıyla uzaklaştığını vurguladı. Başbakan burada kast ettiğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönettiği AK Parti olduğunu ifade etti.
Türkiye politikasını değiştirdiklerini, Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin kesinlikle söz konusu olmayacağını, AB'ye üyelik müzakerelerinin durumunun ise ekim ayındaki AB Zirvesi'nde görüşüleceğini belirten Başbakan, Türkiye'de halihazırdaki gelişmelere karşı çıkan insanların da umutlarının yıkılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye toplumunun yarısının anayasa referandumunda 'Hayır' oyu verdiğini hatırlatan Merkel, bu kişilerin hayalkırıklığına uğratılmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da genel seçimler 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimleri Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?
Miami'de yağmalanma ve hırsızlık olayları başladı !
Miami'de yağmalanma ve hırsızlık olayları başladı !
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim