Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kamu televizyonu ARD'de katıldığı 'Seçim Arenası' (Wahlarena) programında, stüdyodaki seçmenlerin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Merkel, programda Türkiye politikası ve Almanya'daki Türkiye kökenlilere ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, programda katılımcılardan birinin, "Buradaki Türklerin bir kısmı da (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a destek verdi. Acaba uyum politikasında hata mı yapıldı?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Merkel, Almanya'da düşünce özgürlüğü olduğunu, her bireyin istediği düşünceyi savunmakta hür olduğunu belirtti. Merkel, Almanya'daki Türklere istinaden yaptığı açıklamada belki de bu türden bir siyasi eğilime Almanya'daki Türklerin kendilerini zaman zaman Almanya'ya ait hissetmemesinin neden olmuş olabileceğini belirterek, "Siz, burada evinizdesiniz. Size değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK İSMİNE SAHİP KİŞİLER DEZAVANTAJLI'

Başbakan ayrıca hala Türk isimlerine sahip kişilerin Almanya istihdam piyasasında dezavantajlı durumda kaldıklarını hatırlattı. Birçok Türkiye kökenlinin, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sertleştiğinde kendilerinin Almanya toplumunun bir parçası sayılmayacakları hissiyatında olduklarına dikkat çeken Merkel, "Bu insanlara hoş geldin demeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı aynı zamanda bir konuya da açıklık getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye kökenlilerden uzlaşmazlıklarını Almanya'ya taşımamalarını istedi.

Merkel, katılımcıların Türkiye ve Erdoğan'a ilişkin sorularına da yanıt verdi. Merkel, Türkiye'nin, kendisinin hukuk devleti kavramından anladığı her şeyden fazlasıyla uzaklaştığını vurguladı. Başbakan burada kast ettiğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönettiği AK Parti olduğunu ifade etti.

Türkiye politikasını değiştirdiklerini, Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin kesinlikle söz konusu olmayacağını, AB'ye üyelik müzakerelerinin durumunun ise ekim ayındaki AB Zirvesi'nde görüşüleceğini belirten Başbakan, Türkiye'de halihazırdaki gelişmelere karşı çıkan insanların da umutlarının yıkılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye toplumunun yarısının anayasa referandumunda 'Hayır' oyu verdiğini hatırlatan Merkel, bu kişilerin hayalkırıklığına uğratılmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da genel seçimler 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimleri Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.