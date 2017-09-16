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Angela Merkel'den AB müzakereleri ve Türkiye açıklamaları !

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB müzakereleri ile ilgili açıklamalarda bulundu .Merkel, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin askıya alınabileceğini söyledi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:38
Angela Merkel'den AB müzakereleri ve Türkiye açıklamaları !

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin askıya alınabileceğini söyledi. Merkel, sürecin sonlandırılması konusunda ise Birlik içindeki itirazlara dikkat çekti.

DW Türkçe’nin haberine göre Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik sürecine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Müzakerelerin sonlandırılabilmesi için 28 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna karşı çıktığını dile getiren Merkel, müzakerelerin askıya alınmasının ise oy çokluğuyla mümkün olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı, "Müzakerelerin oy çokluğu kararıyla askıya alınması seçeneği de bulunuyor; tüm seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Merkel, "Benim için önemli olan AB ülkelerinin kamuoyu önünde kavgaya tutuşmaması; ortak bir yol bulmalıyız" diye konuştu.

Almanya Başbakanı gazeteye verdiği mülakatta Türk hükümetine yönelik eleştirilerini de tekrarladı. Merkel, "Türkiye hızlı bir şekilde hukuk devleti ölçülerinden uzaklaşıyor" diyerek, bir dizi Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olması nedeniyle Türkiye ile olan ekonomik işbirliğinin daha da geri çekilmeye devam edilmek zorunda olunduğunu ve projelerin incelemeye alınacağını kaydetti.

ASKIYA ALINMASI İÇİN 28 ÜYEDEN 16'SININ OYU GEREKİYOR

AB'ye aday bir ülkenin tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması için 28 üyeden AB içindeki vatandaşların yüzde 65'ini temsil eden 16'sının oyuna ihtiyaç duyuluyor. Söz konusu seçeneğin devreye koyulup, müzakerelerin askıya alınması durumunda Türkiye'ye üyelik öncesi yapılan mali yardımların kesilmesi söz konusu olabilecek.

Son Güncelleme: 16.09.2017 11:40
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