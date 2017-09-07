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Amerikan Üssü'ne intihar saldırısı düzenlendi

ABD'nin Afganistan'da bulunan ve en büyük hava üssü olan Bagram'da intihar saldırısı düzenlendi.Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

07 Eylül 2017 Perşembe 12:20
Amerikan Üssü'ne intihar saldırısı düzenlendi

ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü olan başkent Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssü'nde intihar saldırısı düzenlendi. Şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Amerikan askerlerini hedef alan saldırıda 4 sivil yaralandı.

DAHA ÖNCEDE AYNI YERDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz Kasım ayında Bagram Hava Üssü'ne düzenlenen intihar saldırısında 4 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıyı Taliban üstlenmişti.

DAĞITILAN BROŞÜRLER SONRASI BÜYÜK TEPKİ 

ABD, Taliban ile mücadelede güvenlik güçlerine destek vermesi için hazırlayıp, dağıttığı broşür Afganistan'da büyük tepkilere sebep olmuştu. Kur'an ayetleri ile bir köpeğin yan yana getirildiği broşür için ABD'li general James Linder özür mesajı yayınlamıştı. Saldırının bu olay sonrasında meydana gelmesi ise dikkat çekti.

Son Güncelleme: 07.09.2017 12:24
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